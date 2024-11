GialappaShow, Brunori Sas alle prese con Annalaisa

Leggi tutto su Funweek.it

Ottimi risultati anche per la terza puntata di, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto dal Mago Forest, per l’occasione, affiancato da Caterina Balivo. La serata del 4 novembre ha registrato 1milione292mila spettatori medi su TV8, Sky Uno/+1 e on demand. Con il primo passaggio su TV8 e Sky Uno che ha raggiunto 931mila spettatori medi e uno share del 5,5% (solo su TV8 gli spettatori medi sono stati 792mila, con il 4,7% di share). Durante la messa in onda, l’hashtag ufficiale #è stato in tendenza per tutta la serata. Tra le performance, Giovanni Vernia hantato una nuova parodia di Jannik Sinner, mentre Max Giusti ha riproposto Aurelio De Laurentiis e Alessandro Borghese. Brenda Lodigiani ha divertito il pubblico con un duetto al citofono insieme a Matilda De Angelis.