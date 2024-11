Anteprima24.it - FOTO/ Non solo il Centro autismo, ecco l’Istituto sulle disabilità

Tempo di lettura: 2 minutiAbiutati a tempi lumaca dei cantieri, vedere quanto si sta materalizzando lungo via Pescatori, dove un tempo sorgeva l’ex Istituto scolastico “Salvatore Scoca” fa un certo effetto. L’edificio, in passato di proprietà provinciale, fu dichiarato inagibile nel 2017 a causa di gravi carenze a livello di anti sismicità e sicurezza, fu successivamente acquisto dal Comune di Avellino che avviò il progetto di abbattimento e ricostruzione: start ai lavori nel 2022 quando l’edificio in poche settimane divenne cenere, quindi l’appalto da circa un milione di euro per realizzare uno degli interventi comunali finanziati dai Pics. Si tratta deldi Ricercadevianze dello sviluppo econ annesso parco dedicato alla prima infanzia. Una struttura che, come ribadito ieri dal sindaco Laura Nargi in Consiglio comunale,sarà direttamente complementare con ilper l’di Valle.