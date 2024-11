Ilgiorno.it - Con la serie tv è 883 mania, Marco Iurato: “Quell’idea l’avevo avuta prima io”

Pavia – Immagini ingrandite per riconoscere le location, post che collezionano migliaia di like: dopo la trasmissione della minitv “Hanno ucciso l’uomo ragno“ è scoppiata l’883-. Ma c’è chi rivendica d’averci pensatodi Sydney Sibilia., classe ‘76, nato a Ragusa, laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna dove attualmente vive e lavora come avvocato, nel 2018 è stato il primo ad avere l’idea di raccontare in un romanzo gli anni ’90, che avevano per colonna sonora le canzoni degli 883. “Ho raccontato la storia di un amore nato sui banchi del liceo scientifico di una piccola città di provincia ricca di noia – ricorda– dovesi divide tra scuola e sport, ascolta Radio Deejay, gira in motorino e va ai concerti di musica dance”. “L’amore ai tempi degli 883“ ha venduto oltre 7mila copie su Amazon, arrivando diverse volte al primo posto della top 10 dei romanzi più venduti, un record per un libro auto-pubblicato.