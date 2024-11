Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo "Vittoria e classifica interessante"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Tre punti nei derby valgono sempre doppio, ancora di più quelli presi domenica dal, fondamentali per la lotta per la salvezza. I biancoverdi stendono la Recanatese al Tubaldi, prendendosi la secondastagionale in campionato, la prima in trasferta dopo quella interna contro il Termoli di un mese fa. Addirittura tre gol segnati dalla truppa di Giuliodori, uno nel primo tempo, gli altri due nella ripresa a firma Nanapere, Caprari e Miotto. In mezzo al campo a disegnare traiettorie e a fornire qualità alla squadra come sempre Nicola Gambini, protagonista anche domenica dove tutta la squadra ha girato a dovere. "Sono stati tre punti fondamentali - inizia il racconto il centrocampista ex Vigor Senigallia, classe 1996 -. Abbiamo approcciato la partita nel migliore dei modi, in settimana l’abbiamo preparata in questo modo.