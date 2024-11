Panorama.it - Alluvioni a Valencia e in Emilia-Romagna: morti e devastazione potevano essere evitate

Leggi tutto su Panorama.it

Le recentiche hanno colpitoe l’sono l’ultimo tragico esempio della crescente vulnerabilità delle regioni mediterranee di fronte ai fenomeni climatici estremi. A, lo scenario è stato apocalittico: il 29 ottobre, in poche ore, l’acqua ha superato i 600 millimetri in alcune località. La pioggia ha trasformato le strade in fiumi impetuosi, trascinando via auto, distruggendo ponti e sommergendo case sotto un mare di fango e detriti. Lasi è diffusa inesorabile, e il bilancio delle vittime continua a crescere di ora in ora, superando le 200 unità, con migliaia di dispersi. Un disastro che ha generato un profondo senso di sconforto, impotenza e rabbia tra i sopravvissuti, amplificato dalla grave sottovalutazione del pericolo da parte della protezione civile spagnola.