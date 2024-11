Panorama.it - WhatsApp lancia le Liste, la soluzione per organizzare e personalizzare le chat

prosegue l’operazione pulizia aggiungendo un altro strumento per facilitare l’individuazione dei messaggi più importanti. Dopo i filtri per leper trovare più rapidamente il contenuto ricercato, adesso è il turno delle, utili per categorizzare lee quindile conversazioni. Dai parenti ai colleghi, passando per la scuola dei figli, la palestra e il vicinato, la possibilità di creare elenchi ad hoc per ogni attività e interesse, consente di visualizzare all’istante il mittente e, di conseguenza, il grado di importanza del messaggio ricevuto.