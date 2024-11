Gaeta.it - Sono un interior designer e ti spiego perché non faccio mai queste 6 cose a casa: da evitare subito

Gli esperti didesign offrono consigli preziosi pererrori comuni che potrebbero compromettere l’armonia degli spazi. Concentrarsi troppo su come dovrebbe apparire lo spazio può portare a decisioni poco ispirate. Molte persone si sentono bloccate da presunte regole e standard estetici. Tuttavia, la progettazione di interni dovrebbe essere un’espressione personale, libera da rigidi schemi. Seguire il proprio istinto e lasciare spazio alla creatività può portare a risultati sorprendenti e autentici. In sintesi, decorare unaè un processo che va oltre la semplice apparenza; è un viaggio verso la creazione di uno spazio che rispecchi la propria personalità e soddisfi le esigenze quotidiane. I 6 errori da non fare asecondo iUno degli errori più comuni, secondo Natasha Habermann del Natasha Habermann Studio, è scegliere il colore della vernice delle pareti come primo passo.