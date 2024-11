Lettera43.it - Migranti in Albania, ripartono i trasferimenti sulla nave Libra

Lamilitare, salpata sabato sera da Messina e dalle prime ore di lunedì 4 novembre operativa nel Mediterraneo centrale a sud di Lampedusa, ha preso a bordo in acque internazionali un gruppo diche, dopo uno screening, saranno trasferiti nei centri italiani in. Piantedosi: «Le operazioni verso l’possono riprendere» A margine della riunione ministeriale del G7 sullo sviluppo urbano sostenibile, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha affermato che le operazioni verso l’«possono riprendere». Il protocollo Roma-Tirana, ha quindi ribadito il titolare del Viminale, «è un progetto che non può non proseguire». Piantedosi si è detto poi «fiducioso» che il decreto sui Paesi sicuri possa superare la mancata convalida dei trattenimenti da parte dell’autorità giudiziaria. Due tribunali intanto sconfessano il governo sui Paesi sicuri Lariparte così nella sua ‘missione’.