Oasport.it - LIVE Sonego-Barrere 6-4 7-5, ATP Metz 2024 in DIRETTA: esordio convincente del torinese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:51 Si chiude qui la nostrascritta di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:50 Un’ora e 25 minuti di gioco bastano al piemontese per approdare al secondo turno. 7 ACE per, che ha servito il 74% di prime ricavano il 71% di punti. Soltanto il 58% di punti invece con la prima per il francese. LORENZOb. GREGOIRE6-4 7-5! Finisce qui, con la risposta profonda dell’azzurro che sorprende l’avversario. Vittoria netta per il piemontese, che al secondo turno troverà il russo Andrey Rublev. 15-40 DUE MATCH POINT! In corridoio il rovescio incrociato di. 15-30 SI! E’ vincente il passante di rovescio del. 15-15 Perfetta la stop volley di rovescio in allungo dell’italiano.