L’Italia aumenta la spesa pubblica in armi Crosetto | È necessario non siamo pronti ad affrontare una guerra

Il 4 novembre è la data in cui si celebrano le Forze armate italiane. Protagonista politico della giornata, insieme al presidente Sergio Mattarella, è stato il ministro della Difesa Guido. Il quale, oltre a presenziare a parate ed esibizioni dei militari, ha registrato un’intervista per il programma di Bruno Vespa. I toni, tuttavia, sono stati tutt’altro che festosi: «Abbiamo avuto un leggero aumento dei soldi per gli investimenti sulleperché ciresi conto che non eravamo preparati adunasul nostro territorio o un attacco». È un allarme, quello dell’esponente del governo Meloni, che a suo dire giustificherebbe l’aumento dellain armamenti. «Negli ultimi anni avevamo costruito una difesa, una delle migliori al mondo per le operazioni di pace a livello internazionale, ma ci eravamo dimenticati che qualcuno poteva attaccarci». L’invio dei carabinieri italiani in Palestina La dichiarazione diè arrivata in risposta a una domanda sulle capacità difensive del, nel caso in cui ci fosse stato un attacco missilistico come quello iraniano contro Israele.