Lazio, Zaccagni entra e segna. Ayroldi ne fa fuori due in un colpo!

La sfida trae Cagliari all’Olimpico si è rivelata intensa e caratterizzata da decisioni arbitrali controverse. I biancocelesti vincono anche la terza partita consecutiva grazie al gol di Mattiadecisivo dal dischetto. Fa discutere la gestione dei cartellini da parte dell’arbitro. GOL VITTORIA – Lavince all’Olimpico grazie al vantaggio di grazie a Boulaye Dia, che ha approfittato di un’incertezza del portiere Scuffet al 3?. La risposta del Cagliari non si è fatta attendere, con Zito Luvumbo che ha siglato il pareggio al 41?, ridando speranza ai rossoblù in un match equilibrato e acceso. Nel secondo tempo, laha continuato a spingere e ha ottenuto un calcio di rigore al 76?. Mattiaha trasformato dal dischetto, riportando i biancocelesti in vantaggio.