Ilfattoquotidiano.it - Gpa, questo governo non ha veramente a cuore la sorte dei bambini

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Una coppia di italiani è trattenuta in Argentina in un limbo giuridico, dopo essere stata fermata il 25 ottobre in aeroporto a Buenos Aires al ritorno in Italia. Con loro, la figlia di sole due settimane nata da una Gpa, gestazione per altri. La coppia, due uomini di cui uno è il genitore biologico, ha ammesso che la bambina è nata da una maternità surrogata da una donna di Rosario. Non sono stati tratti in arresto, ma nell’attesa di districare la vicenda e capire quali sanzioni applicare – in Argentina la Gpa non è regolamentata da una legge – la coppia non può lasciare il Paese. Intanto la procura ipotizza reati come ‘compravendita di’ e ‘tratta di esseri umani’. Solo meno di dieci giorni fa, 16 ottobre, il Senato ha approvato il ddl della deputata di FdI Carolina Varchi che rende perseguibile la Gpa anche all’estero, configurandolo come “reato universale”.