E la nuova versione di una borsa iconica

Un luogo in cui i sogni si esaudiscono. È la Fendi Factory a Capannuccia, vicino Firenze, innovativo polo per la pelletteria nel cuore della campagna toscana. Qui macchinari all’avanguardia, al servizio di esperti artigiani, hanno il compito di trasformare in realtà quello che i designer hanno immaginato: le “stellari” borse Fendi donna per manifattura e qualità, che però si indossano nella vita vera. La sfilata di Fendi per la Primavera-Estate 2025 alla Milano Fashion Week X L’ultima “fantasia” di Silvia Venturini Fendi (direttrice artistica degli accessori e del menswear della maison romana)? Cambiare, senza stravolgere, un’icona della maison, la“Peekaboo”.