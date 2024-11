Lettera43.it - Dossieraggio, Licia Ronzulli ascoltata in procura come teste

Leggi tutto su Lettera43.it

Nella mattinata del 4 novembre la vicepresidente del Senatoè stataintestimone all’interno dell’inchiesta sui presunti dossieraggi. Il nome della senatrice di Forza Italia era emerso in un’intercettazione, con la stessa che negato di aver mai chiesto a Enrico Pazzali, il titolare della Equalize, alcun tipo di controllo. È stata la stessa, non indagata, a chiedere di esseredalla. «Il fatto che Pazzali, di sua esclusiva iniziativa abbia deciso di commissionare un’indagine su una professionista soltanto perché di mia conoscenza, mi mette nella posizione di parte lesa in quanto oggetto di un possibile ricatto, e mi riservo di adire a vie legali», ha detto la vicepresidente del Senato.