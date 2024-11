Tpi.it - Dossieraggi, ecco perché la Equalize spiava Alex Britti

Leggi tutto su Tpi.it

L’ex suocero dicercava informazioni che potessero mettere in cattiva luce il cantautore. È quanto emerge dall’inchiesta dei magistrati di Milano sulla presunta associazione a delinquere chepolitici, imprenditori e personaggi dello spettacolo per poi vendere le notizie raccolte o per utilizzarle a scopo estorsivo.è fra i nomi che erano oggetto delle attenzioni della, la società di investigazioni che costituiva il perno della presunta organizzazione criminale, che lo avrebbe fatto pedinare e sarebbe persino riuscita a organizzare un fermo di polizia per incastrarlo. Secondo quanto scrive il quotidiano La Verità, a rivolgersi all’agenzia di via Pattari per reperire informazioni sull’artista sarebbe stato Fulvio Pravadelli, ex manager di Publitalia e direttore generale della Veneranda Fabbrica del Duomo, nonché padre di Nicole Pravadelli, ex compagna die madre di suo figlio.