Zonawrestling.net - WWE: Un nuovo arbitro donna debutta durante il live event di NXT

Gli arbitrisono ormai comuni in WWE, con Jessika Carr che è un ottimo esempio. Recentemente, la compagnia ha assunto Victoria D’Errico come referee per il brand di NXT. Quest’ultima ha fatto un provinola settimana di WrestleMania a Philadelphia all’inizio dell’anno e ha un passato nella boxe. Nuovi acquisti Darryl Sharma, capodi NXT, ha presentato sui social media la nuova recluta che è un ex Rough N’ Rowdy boxing champion. La D’Errico ha fatto il suo debutto comeundi NXT a Orlando, in Florida. Dovremo aspettare per vedere come se la caverà nei prossimi mesi, poiché è chiaro che la WWE è attualmente concentrata nell’iniettare nuova vita nel terzo brand con volti freschi. Eccola in questa foto: Tonight’s #WWENXTin Orlando will see the debut of my latest signee – Vicky D’Errico.