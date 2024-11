Napoli-Venezia oggi in tv | programma orario e diretta Serie A 2024 2025 basket

Leggi tutto su Sportface.it

Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 6^ giornata delladi. Avvio di stagione davvero complicato per gli uomini di coach Milicic, che sono rimasta l’unica formazione a secco di vittorie dopo cinque turni. Ora, un impegno casalingo per provare a sfruttare il fattore campo alla ricerca della prima vittoria contro un’avversaria di livello che si è sbloccata negli ultimi due turni, vinti dopo tre sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 3 novembre sul parquet del PalaBarbuto. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per ladi. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LAA INIL REGOLAMENTO DELLAA STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming e in esclusiva su Dazn.