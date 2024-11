Napoli giovane calciatore ucciso in una sparatoria | confessa un 17enne

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 3 novembre- Hato ilfermato per la morte di Santo Romano, il19ennein unaa San Sebastiano al Vesuvio (), in piazza Raffaele Capasso a due passi dal Municipio. Assistito dall’avvocato Luca Raviele, ildel quartiere Barra ha prima provato a negare gli addebiti, poi hato di aver sparato “ma per difendermi”. Ieri pomeriggio, il ragazzo è stato fermato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Dopo la confessione, alè stato notificato il fermo di indiziato di delitto emesso d’urgenza dalla Procura per i Minorenni di, che ha disposto il trasferimento dell’indagato presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei in attesa della convalida.