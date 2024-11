Lanazione.it - Barsotti sicuro: "Passa tutto dalla difesa"

Poco più di dodici mesi fa a Salerno la Fabo conobbe la prima sconfitta di quella che sarebbe poi diventata una stagione ai limiti del trionfale, nella quale uno dei pochi tabù sono state le trasferte in Campania, un vero e proprio bagno di sangue in termini di punti persi per glI Herons. L’ottava giornata vedee i suoi ragazzi tornare a Salerno per provare a cambiare la storia già a partire da questo pomeriggio alle 18, anche se in un palazzetto diverso e contro un avversario sulla carta più attrezzato rispetto a quello contro cui la Fabo andò a sbattere l’anno scorso.