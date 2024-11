Digital-news.it - WTA Finals 2024: Le Migliori Tenniste (con Paolini ed Errani) in Diretta su Sky e NOW

Ledelsi sfidano sul cemento indoor di Riyadh nelle WTA, il primo evento del “Gran Finale di stagione del tennis” che sarà insu Sky e in streaming su NOW. con una copertura integrale da sabato 2 a sabato 9 novembre.Su Sky e NOW sarà possibile seguire tutti i match del torneo di singolare e di doppio in, con il racconto della squadra tennis composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Fabio Tavelli, Gaia Brunelli e Nicolò Ramella mentre nell’analisi si alterneranno i talent Laura Golarsa e Barbara Rossi. Oltre a proporre tutte le sfide, Sky Sport seguirà le WTAcon studi di presentazione e approfondimento su Sky Sport 24, condotti da Eleonora Cottarelli. L’inviato Stefano Meloccaro curerà i collegamenti inda Riyadh.