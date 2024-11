Isaechia.it - Uomini e Donne, ex tronista pentita della sua scelta nel programma: “Relazione tossica che mi ha devastata”

Di recente un’exdi, è tornata a parlare del corteggiatore che ha scelto alla fine del suo percorso nel dating show di Canale 5. Stiamo parlando di Andrea Nicole Conte, che nel 2021 scelse Ciprian Aftim, al quale è stata legata fino all’ottobre del 2022. Dalla rottura con Ciprian sembra che l’exabbia scelto di non legarsi sentimentalmente ad un’altra persona. Ha anche confessato di star ancora affrontando le ripercussioni emotive generate dalla finestoria con l’ex corteggiatore. Ultimamente ha infatti definito la loro”. Nello specifico, ha risposto alla domanda di un utente che le ha chiesto: “C’è qualcosa del tuo percorso ache cambieresti?” scrivendo: Come dire, probabilmente eviterei di lanciarmi in unache poi mi hafisicamente e psicologicamente per i successivi due anni.