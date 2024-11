Gaeta.it - Riapertura della statale 280 “dei due mari”: Anas completa i lavori in soli 11 giorni

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Un’importante notizia per la viabilitàCalabria e in particolare del territorio di Lamezia Terme, dove la280 “dei Due” è stata riaperta al traffico dopo iurgenti effettuati dall’. Questi interventi si sono resi necessari a causa dei danni provocati dal maltempo che ha colpito la regione il 21 ottobre scorso. La tempestività e l’efficienza con cui si è proceduto alla riparazione delle infrastrutture sono un chiaro segnale di come il territorio possa riprendersi anche dopo eventi climatici avversi. Ripristinoviabilità Dopo le gravi condizioni in cui versava la280, il lavoro diè stato cruciale. In solo undici, i tecnici sono riusciti a ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie per lastrada.