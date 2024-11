Lanazione.it - Orchestra da Camera Fiorentina: riconoscimento dal Ministero della Cultura

Leggi tutto su Lanazione.it

Firenze, 2 novembre 2024 - Ilha riconosciuto l’datra le Istituzioni Concertistiche-li. Si tratta di un traguardo importante, una svolta nella storia quarantennalecompagine fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta. A seguito del, l’daconsoliderà la propria struttura, sia organizzativa che musicale, implementerà le iniziative e offrirà nuove opportunità ai talenti che escono dai Conservatori e da altre eccellenze didattiche del territorio, con contratti a tempo indeterminato per almeno 35 unità, quasi tutti under 35. “Firenze, insieme a Milano, sarà l’unica città ad avere due orchestre Ico – spiega un orgoglioso Maestro Lanzetta – . Ilarriva a coronamento di un percorso di quasi 5.000 concerti e 29 tournée internazionali in tre continenti.