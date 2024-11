Feedpress.me - La Juve ritrova la vittoria e il sorriso. Udine espugnata con una prestazione solida Udinese - Juventus 0-2 Marcatori: 19' pt aut. Okoye, 37' pt Savona Udinese (3-5-2): Okoye 6; Kabasele 5 (1' st Ebosse 6), Bijol 5.5, Gianetti 5.5; Ehizibue 5.5 (42' st Modesto sv), Lovric 5.5 (1' st Zarraga 6), Karlstrom 5, Payero 6, Zemura 5.5 (22' st Kamara 6); Davis 6, Thauvin 6 (23' st Lucca 6). In panchina: Padelli, Sava, Pizarro, Abankwah, Ekkelenkamp, Bravo, Brenner, Palma. Allenatore: Runjaic Leggi tutto su Feedpress.me se -ntus 0-2 Marcatori: 19' pt aut. Okoye, 37' pt Savonase (3-5-2): Okoye 6; Kabasele 5 (1' st Ebosse 6), Bijol 5.5, Gianetti 5.5; Ehizibue 5.5 (42' st Modesto sv), Lovric 5.5 (1' st Zarraga 6), Karlstrom 5, Payero 6, Zemura 5.5 (22' st Kamara 6); Davis 6, Thauvin 6 (23' st Lucca 6). In panchina: Padelli, Sava, Pizarro, Abankwah, Ekkelenkamp, Bravo, Brenner, Palma. Allenatore: Runjaic

🔥Argomento popolare! Ne parlano anche altre fonti

La Juventus doveva vincere. E la Juventus ha vinto. Vuoi per festeggiare nel migliore dei modi i 127 anni. Vuoi per mettere in soffitta il doppio pareggio con molti gol contro Inter (4-4) e Parma (2-2). A decidere la sfida l'autorete di Okoye e ...

La Juve ritrova la vittoria e il sorriso . Udine espugnata con una prestazione solida

Udinese - Juventus 0-2 Marcatori: 19' pt aut. Okoye, 37' pt Savona Udinese (3-5-2): Okoye 6; Kabasele 5 (1' st Ebosse 6), Bijol 5.5, Gianetti 5.5; Ehizibue 5.5 (42' st Modesto sv), Lovric 5.5 (1' st Z ... Udinese-Juventus 0-2: Thiago Motta ritrova la vittoria Approfittando anche di una Juve stanca, nel finale l'Udinese assalta la porta avversaria. La fortuna non sorride, però, ai padroni di casa e, all' 83', il colpo di testa del neoentrato Lucca si stampa ...

IL TABELLINO Udinese-Juventus 0-2 MARCATORI: 20` aut. Okoye (U), 37` Savona (J) FORMAZIONI: UDINESE (3-5-2): Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasel...