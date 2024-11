Ilrestodelcarlino.it - ’Il pesce fa festa’, dimostrazioni e proiezioni

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Sono tante le iniziative collaterali organizzate a Cesenatico in occasione della manifestazione ’Ilfaorganizzata da Confcommercio, Confesercenti, e il Comune di Cesenatico. In piazza Ciceruacchio oggi torna il "Blue Talk d’Ittico". Alle 14 si parlerà delle "Professioni del mare per un’economia blu sostenibile", alle 15 il pescatore William Piscaglia farà una dimostrazione sulla pulizia dele alle 19 spazio alla musica di Radio Studio Delta, il dj set di Giampy e la voce di Elisa Gardini. In piazza Pisacane alle 17 si terrà la proiezione del mitico film "Amarcord" di Federico Fellini, un viaggio nei ricordi e nella magia di una pellicola simbolo del cinema italiano. In piazza Cavallotti alle 18 si terrà invece il concerto dei Riviera 120.