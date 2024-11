programma della giornata di domani, sabato 2 novembre, del Wta 250 di Jiujiang, in Cina. Dopo i quarti di finale, che hanno visto l’uscita di scena di Martina Trevisan, battuta in tre set da Rebecca Sramkova, è ora delle semifinali, con due match tutte da seguire per conoscere chi saranno le due tenniste che si giocheranno il titolo. CENTER COURT ore 06.00 – doppio a seguire – (1) Bouzkova vs Golubic a seguire – (Q) Sawangkaew OR Siegemund vs (2) Sramkova Wta Jiujiang 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 2 novembre SportFace. Leggi tutto su Sportface.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: Ildella giornata di domani,, del Wta 250 di, in Cina. Dopo i quarti di finale, che hanno visto l’uscita di scena di Martina Trevisan, battuta in tre set da Rebecca Sramkova, è ora delle semifinali, con due match tutte da seguire per conoscere chi saranno le due tenniste che si giocheranno il titolo. CENTER COURT ore 06.00 – doppio a seguire – (1) Bouzkova vs Golubic a seguire – (Q) Sawangkaew OR Siegemund vs (2) Sramkova WtadiSportFace.

