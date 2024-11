chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria, al civico 45 di via del Corso, è stata transennata. La decisione dei vigili del fuoco è stata presa dopo che, un uomo, è rimasto ferito.Intorno alle 10 di venerdì 1 febbraio un cittadino italiano, di 51 anni, mentre stava passeggiando Romatoday.it - Via del Corso, crollano pezzi di cornicione da una chiesa: ferito un passante Leggi tutto su Romatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Romatoday.it: L’area intorno alladei Santi Nomi di Gesù e Maria, al civico 45 di via del, è stata transennata. La decisione dei vigili del fuoco è stata presa dopo che, un uomo, è rimasto.Intorno alle 10 di venerdì 1 febbraio un cittadino italiano, di 51 anni, mentre stava passeggiando

Via del Corso, crollano pezzi di cornicione da una chiesa: ferito un passante

Il distacco si è verificato dal cornicione della chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli ...

Roma, crolla pezzo di cornicione di una chiesa in via del Corso: ferito un uomo e strada transennata

Cadute alcune parti di cornicione dalla chiesa dei Santi Nomi di Gesu' e Maria in via del Corso, al centro di Roma. Un uomo è rimasto leggermente ferito e portato in ospedale. Sul ...

Via Panoramica a pezzi: marciapiedi spaccati e immondizia

Via Panoramica, che disastro. Tra l’erba alta, i marciapiedi mezzi rotti e i cartelli che non ci sono, una delle vie più centrali e suggestive di Ancona soffre e perde pezzi. La strada a pochi ...

Cadono pezzi del controsoffitto. Chiusa una parte della biblioteca

Crollano pezzi di controsoffitto e di intonaco nella ... che attualmente sono in corso di svolgimento nei piani alti".