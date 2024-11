Temu è finita sotto indagine, sulla piattaforma venduti prodotti illegali (Di venerdì 1 novembre 2024) La Commissione Europea ha annunciato l’apertura di un’indagine sulla piattaforma cinese di e-commerce Temu, in base al sospetto di violazioni del Digital Services Act (DSA). La normativa, introdotta per contenere la diffusione di contenuti illegali e dannosi online, prevede regole stringenti soprattutto per le piattaforme di grandi dimensioni come Temu, che vanta oltre 92 milioni di utenti mensili nell’Unione Europea. La Commissione sospetta che la piattaforma non sia sufficientemente rigorosa nel rimuovere prodotti illegali e non rispetti pienamente gli obblighi di trasparenza imposti dal DSA. Perché l’Europa ha aperto un’indagine su Temu L’inchiesta della Commissione Europea contro Temu si basa su un’analisi preliminare che avrebbe evidenziato diverse problematiche di conformità alle normative europee. Quifinanza.it - Temu è finita sotto indagine, sulla piattaforma venduti prodotti illegali Leggi tutto su Quifinanza.it (Di venerdì 1 novembre 2024) La Commissione Europea ha annunciato l’apertura di un’cinese di e-commerce, in base al sospetto di violazioni del Digital Services Act (DSA). La normativa, introdotta per contenere la diffusione di contenutie dannosi online, prevede regole stringenti soprattutto per le piattaforme di grandi dimensioni come, che vanta oltre 92 milioni di utenti mensili nell’Unione Europea. La Commissione sospetta che lanon sia sufficientemente rigorosa nel rimuoveree non rispetti pienamente gli obblighi di trasparenza imposti dal DSA. Perché l’Europa ha aperto un’suL’inchiesta della Commissione Europea controsi basa su un’analisi preliminare che avrebbe evidenziato diverse problematiche di conformità alle normative europee.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, sulla piattaforma venduti prodotti illegali; Per Shein ela pacchia: la Ue prepara i dazi (di L. Bianco);la lente, tra dazi Ue e controlli alla sicurezza: i dati;: qualità scarsa e sicurezza a rischio. L'analisi di 28 prodotti acquistati sull'ecommerce del momento; Laura Ziliani, il «trio criminale» non risponde al gip. Le figlie in cella insieme, Milani in isolamento;in Europa; Approfondisci 🔍

Temu sotto indagine in Europa

(informazione.it)

La piattaforma cinese di e-commerce Temu, nota per i suoi prezzi incredibilmente bassi, è finita sotto la lente d'ingrandimento della Commissione europea. L'indagine, avviata a Bruxelles, mira a verif ...

Perché Temu è sotto indagine in Europa

(wired.it)

Noi di Wired amiamo la tecnologia e stavolta la utilizziamo al meglio per personalizzare i contenuti in base ai vostri interessi, offrendovi un'informazione di qualità. Per questo, il vostro consenso ...

Temu sotto indagine dall’UE per prodotti illegali e design ingannevole

(assodigitale.it)

L'indagine dell'UE su Temu: un overviewL'Unione Europea ha intrapreso un'indagine formale nei confronti di Temu, piattaforma di shopping cinese, a cau ...

Temu sotto indagine dell'Unione Europea

(informazione.it)

La Commissione Europea ha avviato, nella mattinata del 31 ottobre, un’indagine formale nei confronti della società cinese Temu, una delle più grandi piattaforme di e-commerce al mondo, per verificare ...