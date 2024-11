San Giuseppe Vesuviano: carabinieri arrestano pusher - Operazione antidroga a San Giuseppe Vesuviano: 33enne arrestato con cocaina e denaro contante Controlli antidroga a San Giuseppe Vesuviano da parte dei carabinieri della locale stazione. A finire in manette il 33enne G. C., già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e lì, oltre a trovare 6 grammi di cocaina, hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione e 3.950 euro ritenuti provento del reato. L’arrestato, deve rispondere detenzione di droga a fini di spaccio, è in attesa di giudizio. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo San Giuseppe Vesuviano: carabinieri arrestano pusher proviene da Punto! - Il web magazine. Puntomagazine.it - San Giuseppe Vesuviano: carabinieri arrestano pusher Leggi tutto su Puntomagazine.it (Puntomagazine.it - venerdì 1 novembre 2024)- Operazione antidroga a San: 33enne arrestato con cocaina e denaro contante Controlli antidroga a Sanda parte deidella locale stazione. A finire in manette il 33enne G. C., già noto alle forze dell’ordine. Ihanno perquisito l’abitazione dell’uomo e lì, oltre a trovare 6 grammi di cocaina, hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione e 3.950 euro ritenuti provento del reato. L’arrestato, deve rispondere detenzione di droga a fini di spaccio, è in attesa di giudizio. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo Sanproviene da Punto! - Il web magazine.

Drug Bust in San Giuseppe Vesuviano: 33-Year-Old Arrested

Anti-drug checks in San Giuseppe Vesuviano by the local station's carabinieri. A 33-year-old, already known to law enforcement, was arrested. The carabinieri searched the man's home and there, ...

Drogenkontrollen in San Giuseppe Vesuviano: 33-Jähriger verhaftet

Drogenkontrollen in San Giuseppe Vesuviano durch die Carabinieri der örtlichen Station. Ein 33-Jähriger, bereits den Strafverfolgungsbehörden bekannt, wurde festgenommen. Die ...

Continuano i controlli antidroga da parte dei carabinieri di Napoli nei comuni vesuviani. Questa volta, a San Giuseppe Vesuviano, un uomo di 33 anni è ...

Controlli antidroga a San Giuseppe Vesuviano da parte dei carabinieri della locale stazione. A finire in manette un 33enne, già noto alle