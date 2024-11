Ricorda la madre Janelle Ann | È stata la mia bussola in tutto ciò che ho fatto

Leggi tutto su Pettegolezzicelebrita.com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Pettegolezzicelebrita.com: Nicole Kidman si apre sulla perdita dellaAnn Nicole Kidman ha recentemente condiviso il suo dolore per la perdita dellaAnn, scomparsa a settembre. In un’intervista sincera con Extra, l’attrice si è aperta per la prima volta sul profondo legame che aveva con la, descrivendo l’impatto della sua scomparsa come profondamente traumatico. Un legame profondo Kidman ha parlato del suo stretto legame conAnn, esprimendo quanto il sostegno dellaabbia significato per lei per tutta la vita. L’attrice ha sottolineato comesiauna fonte costante di guida e forza. Le parole di Kidman riflettono la relazione unica trae figlia, evidenziando il sostegno incrollabile diAnn per la carriera e la vita personale di Kidman.