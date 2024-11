Gaeta.it - Ricerche in corso per trovare una donna di 91 anni scomparsa a Monte San Biagio

Leggi tutto su Gaeta.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter ASan, nel Lazio, è scattata una mobilitazione urgente per cercare una signora di 91che risulta dispersa dalla metà della settimana. Laha destato molta preoccupazione nella comunità locale, dando il via a operazioni di ricerca complesse e coordinate da diversi gruppi di soc, determinati a riportare laa casa sana e salva. Mobilitazione delle forze di socPer far fronte a questa situazione critica, sono stati attivati diversi gruppi di soc, che lavorano in sinergia per massimizzare le probabilità di ritrovamento. Nella task force figurano i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile locale, i Falchi Pronto Intervento, la Croce Rossa, e il WWF, insieme alla Polizia Locale.