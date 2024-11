.com - Pallamano A Gold / Non solo Fiera dei Morti a Cingoli: la Macagi sfida l’Albatro Siracusa al PalaQuaresima

(.com - venerdì 1 novembre 2024)- I ragazzi di Palazzi alricevono la visita della squadra terza in classifica. Arbitrano le signore Merisi e Pepe. Bus Navetta per raggiungere il Palas dal Centro Storico, 1° novembre 2024 – Tra le attrazioni diper la tradizionaledeidel 2 novembre, quest’anno c’è anche la. La, infatti, ospita alper la decima giornata del campionato di Serie A. I ragazzi di Palazzi sperano in un sold-out del palazzetto di casa contro una delle favorite per la vittoria del campionato, per riscattarsi anche da un periodo non esaltante. La gara, tra l’altro, sarà arbitrata da un duo in rosa, composto da Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe.