MotoGp annullato Gp di Valencia | ipotesi Qatar o Jerez

"La MotoGp non correrà a Valencia, ma per Valencia". Con un lungo comunicato gli organizzatori del Mondiale della MotoGp hanno annunciato l'annullamento del Gran Premio di Valencia, tradizionale tappa di chiusura del campionato, a causa dei danni causati dall'alluvione che ha colpito diverse regioni della Spagna a partire proprio dalla Comunità Valenciana. "In seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona, la MotoGp è al fianco della comunità di Valencia. I nostri cuori sono con tutti coloro che hanno sofferto delle perdite, anche di grande entità. Siamo stati in costante contatto con le autorità locali e il circuito per valutare al meglio come aiutare e procedere. Sentiamo una responsabilità nei confronti di ogni regione in cui gareggiamo, che va ben oltre lo sport e gli eventi", si legge nella nota della Dorna.

Gp Valencia annullato, la MotoGp: "Il nostro cuore è con la città"

Il Gran Premio previsto inizialmente nel weekend del 15-17 novembre presso il circuito di Ricardo Tormo, non avrà luogo a causa della devastazione che ha interessato la città spagnola ...

MotoGP, annullato il GP Valencia dopo l’alluvione era impensabile: ora si studiano alternative

Decisione ufficiale presa da Dorna e Firm: a Valencia non si disputerà l'ultimo GP dell'anno, impossibile davanti all'immane tragedia che ha colpito la ...

Moto, annullato il Gp di Valencia per l'alluvione in Spagna

"Dopo aver valutato con attenzione il possibile impatto positivo di una gara della MotoGp da disputare a Valencia in date posticipate, tenendo conto dell’esigenza di garantire che nessuna risorsa veni ...

Bagnaia: «Non correrò a Valencia, a costo di perdere il Mondiale». MotoGp annullato dopo la richiesta del campione

MotoGp a Valencia annullato «In seguito alle devastanti inondazioni che ... il campionato e le autorità locali sono stati costretti a cancellare il Gp di Valencia del 2024». Questo l'annuncio della ...