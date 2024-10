Lazio spietata non lascia scampo al Como. I biancocelesti tornano alla vittoria in trasferta in Serie A e lo fanno con un netto 5-1 che lancia ulteriormente la squadra di Baroni verso i piani Ilmessaggero.it - Lazio straripante, 5-1 sul campo del Como: ancora Pedro, doppietta del Taty Leggi tutto su Ilmessaggero.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilmessaggero.it: Unaspietata non lascia sal. I biancocelesti tornano alla vittoria in trasferta in Serie A e lo fanno con un netto 5-1 che lancia ulteriormente la squadra di Baroni verso i piani

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, 5-1 sul campo del Como: ancora Pedro, doppietta del Taty; VOLANOE FIORENTINA; Serie A, Como-1-5: biancocelesti straripanti al Sinigaglia; LA CRONACA | Serie A, Como-1-5: fate largo allachampagne!; Fiorentina: Roma travolta (5-1). Con doppietta di Kean. E standing ovation per un devastante Bove. Pagelle; Vigor Acquapendente. Battuto con un tennistico 6-0 il Piansano; Approfondisci 🔍

Lazio straripante, 5-1 sul campo del Como: ancora Pedro, doppietta del Taty

(ilmessaggero.it)

Una Lazio spietata non lascia scampo al Como. I biancocelesti tornano alla vittoria in trasferta in Serie A e lo fanno con un netto 5-1 che lancia ulteriormente la squadra di Baroni verso i piani alti ...

Como-Lazio 1-5: manita biancoceleste al Sinigaglia, Baroni è terzo

(repubblica.it)

La Lazio fa sul serio, batte in trasferta il Como e agguanta Atalanta e Fiorentina a quota 19 punti in zona Champions League. Al Sinigaglia finisce 5-1 per i biancocelesti grazie alla doppietta di Cas ...

Fiorentina straripante: Roma travolta (5-1). Con doppietta di Kean. E standing ovation per un devastante Bove. Pagelle

(firenzepost.it)

E' diventata una squadra capace e rapace, la Fiorentina. Travolge la Roma (5-1 sontuoso, Juric a rischio, torna De Rossi?) e vola in classifica, lassù: subito dietro a Napoli, Inter e Juve, dove non a ...

Calcio, Serie A: Fiorentina-Roma 5-1

(rainews.it)

La Fiorentina travolge la Roma: al 'Franchi' un 5-1 clamoroso che porta la Viola a 16 punti al passo con Atalanta e Lazio. I giallorossi si fermano a 10.