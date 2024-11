Gaeta.it - Il pomodoro Zerozero7: l’innovazione agricola che fa la differenza nel Lazio

Leggi tutto su Gaeta.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter L’areale Pontino, noto per la sua fertilità e produzione, si distingue come uno dei principali produttori di pomodori freschi in Italia. Tra le nuove varietà che stanno ottenendo un notevole successo figura il, recentemente introdotto da Seminis, una divisione di Bayer Crop Science. Questa varietà ha attirato l’attenzione grazie alla sua capacità di coprire un ampio periodo di raccolta, che si estende dalla primavera all’autunno. Oltre alla sua versatilità, ilè apprezzato per la combinazione di rusticità, produttività e elevate qualità organolettiche, tutte caratteristiche necessarie per rispondere alle esigenze di produttori e consumatori.