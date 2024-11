Godzilla | Takashi Yamazaki dirigerà un nuovo film per la Toho

Leggi tutto su Cinefilos.it

(Cinefilos.it - venerdì 1 novembre 2024)unper laDopo il suo trionfo con la vittoria dell’Oscar per i migliori effetti speciali diMinus One, il registascriverà,e si occuperà dei VFX di unsuper, la casa di produzione giapponese che da tempo gestisce il franchise,. La notizia è stata diffusa con un “annuncio di emergenza” sui social. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul progetto, incluso se ilsarà un seguito diretto del(qui la spiegazione e come potrebbe anticipare un sequel). Di seguito l’annuncio da parte della. View this post on Instagram A post shared by