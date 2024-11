Ilrestodelcarlino.it - Futsal, contro la Fenice serve una rinascita

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Per tre volte in altrettante gare laCesena ha incassato gol al primo minuto, è un aspetto che il tecnico Osimani deve analizzare e annullare in una squadra che a Mantovala capolista (punteggio pieno insieme all’Elledi) e favorita per la A ha perso di misura a 52 secondi dalla fine. I bianconeri avrebbero meritato il pari, forse più dell’unico punto guadagnato fino a ora a Campo Ligure in occasione della prima giornata del campionato di calcio a cinque di serie A2 Élite al quale è iscritta la compagine romagnola. Gli errori dei singoli in effetti stanno penalizzando una squadra che punta sul blocco della scorsa stagione, sulla conferma dei vari big richiesti anche in A con l’eccezione del croato Jamicic, tornato in patria e sostituito dall’argentino Fernandez.