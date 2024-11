Lanazione.it - Carrarese Calabro pensa già alla Juve Stabia: "Dovremo scendere in campo con la rabbia"

Leggi tutto su Lanazione.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Non ha il tempo di fermarsi un attimo ladi Antonioper la quale incombe un’altra gara. Mister, com’è stato il rientro da Bari e come sta la squadra? "Siamo tornati mercoledì sera e ci sono tante cose da fare in poco tempo. Alcune non le abbiamo ancora organizzate e programmate e lo faremo in queste ore. La squadra sta bene. Non abbiamo avuto infortuni vari. Valuteremo se ci sarà qualcuno che è rimasto a casa che potrà rientrare a darci una mano". La gara più difficile di questo mini ciclo ravvicinato è stata quella di Bari o sarà questa con la? "Si dice che la prossima è sempre la più difficile e stavolta non è solo un modo di dire.