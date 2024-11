2024 – Non si ferma il Calcio a 5, nonostante il ponte di Ognissanti. Domani, sabato 2 novembre, infatti, si giocano le partite della 4^ giornata del girone D di Serie B nazionale. In particolare al PalaTriccoli lo Jesi ospita l’Alumnia Montegranaro, nel match tra le due neo-promosse marchigiane (foto di copertina del match della passata annata). La squadra di Pieralisi cerca il riscatto dopo la sconfitta nel derby contro il Cus Ancona, che sarà impegnato, invece, nella trasferta contro la Mernap Faenza. I romagoli vengono dalla vittoria del recupero della 2^ giornata contro la Lisciani Teramo. .com - Calcio a 5 / Serie B 2024-2025, il programma e gli arbitri della 4^ giornata del girone D Leggi tutto su .com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰.com: Si gioca domani, sabato 2 novembre: lo Jesi ospita in casa la Nuova Juventina Montegranaro, il Corinaldo affronta il Real Dem. Trasferta romagnola per il Cus Ancona ANCONA, JESI e CORINALDO, 1° novembre– Non si ferma ila 5, nonostante il ponte di Ognissanti. Domani, sabato 2 novembre, infatti, si giocano le partite4^delD diB nazionale. In particolare al PalaTriccoli lo Jesi ospita l’Alumnia Montegranaro, nel match tra le due neo-promosse marchigiane (foto di copertina del matchpassata annata). La squadra di Pieralisi cerca il riscatto dopo la sconfitta nel derby contro il Cus Ancona, che sarà impegnato, invece, nella trasferta contro la Mernap Faenza. I romagoli vengono dalla vittoria del recupero2^contro la Lisciani Teramo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a 5A2 Elite. Impegno casalingo per il Pordenone C5 che oggi pomeriggio ospita la capolista Elledi Fc;a 5,C1: il Città di Massa in visita all’Atletico Fucecchio;a 5A. Domani la Roma 1927 Futsal ospita il Benevento C5;a 5A2 Elite. Lazio C5 e Roma C5 in campo per la quarta giornata;a 5B Femminile, la WFC Grottaglie torna alla 8-1 alla New Real Rieti, Giovarruscio Show;a 5, tutte le decisioni del Consiglio Direttivo della Divisione Nazionalea 5; Approfondisci 🔍

Serie A2, Messina Futsal impegnato in Puglia sul campo del Castellana C5

(today.it)

I giallorossi, reduci da due sconfitte di fila dopo il successo all’esordio, intendono riprendere a conquistare punti ...

Calcio a 5, sfida decisiva per l’Oleodinamica Forlivese: contro il Pro Patria in palio l’accesso alle Final Four di Coppa Italia

(today.it)

Una partita cruciale attende quindi Forlì, che dovrà dare il massimo per superare i modenesi e mantenere vivo il sogno di avanzare in Coppa Italia ...

Calcio a 5: gruppo folto in testa dopo la seconda di Serie A

(oasport.it)

La seconda giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A di calcio a 5 è ha mandato in archivio il solito carico di gol ed emozioni dai ...

Lega Dilettanti, dalla prossima stagione, chi si aggiudica il Premio Disciplina non paga l'iscrizione nei campionati di calcio

(msn.com)

Essere buoni paga: arrivano grosse novità nel calcio regionale per limitare la violenza sul campi di calcio e stimolare un comportamento migliore sia nei dirigenti e sia ...