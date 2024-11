Botteghe storiche fiere e mercati storici | finanziato il progetto del Comune di Formia

Formia, 1 novembre 2024 – Il programma di valorizzazione delle Botteghe, fiere e mercati storici, redatto dall’amministrazione comunale di Formia, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, è stato ammesso a finanziamento regionale. Si tratta di una grande occasione di crescita per tutte quelle attività che nel febbraio del 2023 sono state inserite in un apposito elenco regionale, dopo che ne è stata accertata un’anzianità superiore ai cinquanta anni. Una storicità che il piano approvato dalla giunta Taddeo, ed ora finanziato, intende salvaguardare e tutelare, anche in una prospettiva futura. Il progetto, infatti, prevede, innanzitutto sostegni a quelle attività che affronteranno degli investimenti, finalizzati al miglioramento e alla funzionalità in generale dei loro spazi, preservando, comunque, le proprie peculiarità. Leggi tutto su Ilfaroonline.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfaroonline.it:, 1 novembre 2024 – Il programma di valorizzazione delle, redatto dall’amministrazione comunale di, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, è stato ammesso a finanziamento regionale. Si tratta di una grande occasione di crescita per tutte quelle attività che nel febbraio del 2023 sono state inserite in un apposito elenco regionale, dopo che ne è stata accertata un’anzianità superiore ai cinquanta anni. Unatà che il piano approvato dalla giunta Taddeo, ed ora, intende salvaguardare e tutelare, anche in una prospettiva futura. Il, infatti, prevede, innanzitutto sostegni a quelle attività che affronteranno degli investimenti, finalizzati al miglioramento e alla funzionalità in generale dei loro spazi, preservando, comunque, le proprie peculiarità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:storici: finanziato il progetto del Comune di Formia; Prorogato fino al 30 settembre 2024 il bando per la salvaguardia e la valorizzazione dellee delle attivitàdel Lazio; Minturno / Valorizzazione delle, deie delle: approvato il piano di interventi; Il comune di Minturno approva il programma di interventi per la valorizzazione delle, deie delle(anche ai Castelli Romani): prorogato al 30 settembre il bando per salvaguardia e valorizzazione; Loghi e finanziamenti regionali per, attività,storici; Approfondisci 🔍

Formia / Valorizzazione delle botteghe, fiere e mercati di valenza storica: finanziato il progetto

(temporeale.info)

FORMIA – Il programma di valorizzazione delle botteghe, fiere e mercati storici, redatto dall’amministrazione comunale di Formia, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, è stato ammesso a finanziamento r ...

Tag: mercati e fiere storiche

(latinacorriere.it)

Il programma di valorizzazione delle botteghe, fiere e mercati storici, redatto dall’amministrazione comunale di Formia è stato ammesso a finanziamento regionale. Si tratta di ...

Formia valorizza il patrimonio delle botteghe e fiere storiche: approvato il finanziamento regionale

(latinaoggi.eu)

Il programma di valorizzazione delle botteghe, fiere e mercati storici, redatto dall’amministrazione comunale di Formia, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, è stato ammesso a finanziamento regionale.

Formia: finanziato il progetto del Comune per la valorizzazione di mercati, fiere e botteghe storiche

(latinacorriere.it)

Il programma di valorizzazione delle botteghe, fiere e mercati storici, redatto dall’amministrazione comunale di Formia è stato ammesso a finanziamento regionale. Si tratta di una grande occasione di ...