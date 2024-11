Ilrestodelcarlino.it - Anm, assemblea aperta ai cittadini in difesa del giudice attaccato da Meloni

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Bologna, 1 novembre 2024 - “Ci sono mostri sbattuti in prima pagina che noi vediamo solo belli, sorridenti e felici. Se sono giudici vorremmo, però, solo sapere se sono preparati e, magari, stimati da tutti. Solo su questo andrebbero giudicati. Le premesse c’erano da tempo, ma non avremmo mai pensato che si arrivasse a ciò: passare al setaccio la vita intima di chi esercita la giurisdizione solo perché colpevole di avere assunto una decisione sgradita (continuiamo a non capire perché, visto che, in fondo, ha posto un quesito) ai rappresentanti del governo della Repubblica e ad alcuni House Organ. La misura è davvero colma. Giù le mani dai giudici”.