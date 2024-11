Alluvione Spagna, tra le vittime un ex calciatore delle giovanili del Valencia - Anche il mondo del calcio è stato colpito dalle tragiche conseguenze della tempesta Dana che si è abbattuta sulla Spagna. Tra le numerose vittime c’è anche un ex calciatore delle giovanili del Valencia, il 28enne José Castillejo. È stato lo stesso club a segnalarlo sui social. “Il Valencia si rammarica profondamente per la morte di José Castillejo, vittima dei disastri della Dana. Castillejo ha fatto parte della Academy fino alla fase giovanile e ha giocato in diverse squadre della Comunità Valenciana. RIP”, si legge nel tweet. Il calciatore Valenciano, nato il 29 febbraio 1996, ha giocato per il club dell’Alicante nella vecchia Seconda Divisione B. Nonostante la sua giovane età, Castillejo ha giocato anche con Eldense, Paterna, Torre Levante, Buñol e Recambio Colón del Valencia, oltre al CD Roda del Castellón. Lapresse.it - Alluvione Spagna, tra le vittime un ex calciatore delle giovanili del Valencia Leggi tutto su Lapresse.it (Lapresse.it - venerdì 1 novembre 2024)- Anche il mondo del calcio è stato colpito dalle tragiche conseguenze della tempesta Dana che si è abbattuta sulla. Tra le numerosec’è anche un exdel, il 28enne José Castillejo. È stato lo stesso club a segnalarlo sui social. “Ilsi rammarica profondamente per la morte di José Castillejo, vittima dei disastri della Dana. Castillejo ha fatto parte della Academy fino alla fase giovanile e ha giocato in diverse squadre della Comunitàna. RIP”, si legge nel tweet. Ilno, nato il 29 febbraio 1996, ha giocato per il club dell’Alicante nella vecchia Seconda Divisione B. Nonostante la sua giovane età, Castillejo ha giocato anche con Eldense, Paterna, Torre Levante, Buñol e Recambio Colón del, oltre al CD Roda del Castellón.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Disastro a Valencia, oltre 200 morti e 120mila sfollati. Allarme meteo rosso a Huelva, in Andalusia - Le spettacolari immagini satellitari di Valencia prima e dopo l', tra leun ex calciatore delle giovanili del Valencia - LaPresse;Valencia, tra le oltre 200anche un ex calciatore delle giovanili; Morto a 28 anni José Castillejo, l'ex calciatore del Valencia CF è una delledell'inin, tra lec’è un ex giocatore del Valencia; L'incolpisce anche il calcio: morto il 28enne ex Valencia; Approfondisci 🔍

José Castillejo, morto nell’alluvione in Spagna l’ex calciatore del Valencia

(ilsecoloxix.it)

Tra le oltre 200 vittime delle inondazioni che hanno piegato la regione Sud Orientale della Spagna a causa della depressione Dana, c'è anche un ex giocatore di calcio. Si tratta del ventottenne José ...

Alluvione in Spagna, tra le vittime c’è un ex giocatore del Valencia

(calciomercato.it)

Ex calciatore del Valencia, José Castillejo è morto a soli 28 anni a causa degli effetti devastanti della Dana, il fenomeno atmosferico che ha colpito gravemente la Spagna, causando più di 158 vittime ...

José Castillejo, l'ex calciatore del Valencia muore nell'alluvione in Spagna: aveva 28 anni

(msn.com)

Tra le vittime fino ad ora accertate c'è anche un ex calciatore del settore giovanile del Valencia: José Castillejo, morto a soli 28 anni. Alluvione in Spagna, le immagini di Valencia prima e dopo il ...

Calcio in lutto, nell'alluvione in Spagna è morto anche l'ex del Valencia José Castillejo Belinchón

(gazzettadiparma.it)

Tra le oltre 200 vittime delle inondazioni c'è anche un ex giocatore di calcio, il ventottenne José Castillejo Belinchón. Formatosi nel settore giovanile del Valencia, nato nella stessa città il 29 fe ...