Tubo di rame tagliato e rubato da un condominio di via Bizzarri, un residente: "Poteva essere quello del gas, servono controlli" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Continuano i furti dei tubi di rame in città. L'ultima segnalazione arriva alla nostra redazione da via della Fornace Bizzarri. "La notte del 29 ottobre – spiega un residente – sono stati tagliati e rubati i tubi di un condominio. Fortunatamente non hanno tagliato i tubi accanto che sono i tubi

Tubo di rame tagliato e rubato da un condominio di via Bizzarri, un residente: “Poteva essere quello del gas, servono controlli”

Continuano i furti dei tubi di rame in città. L’ultima segnalazione arriva alla nostra redazione da via della Fornace Bizzarri. “La notte del 29 ottobre – spiega un residente – sono stati tagliati e ...

