Oasport.it - Tennis: Matteo Berrettini rinuncia a Metz, ora è attesa per la Coppa Davis

Leggi tutto 📰 Oasport.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel marasma di ritiri che affollano l’ultima settimana dei tornei ATP che precedono le Finals, arriva anche quello di. Il romano, infatti, non parteciperà al 250 di, cui era inizialmente iscritto. Rimangono così attualmente riposte in Lorenzo Sonego le speranze azzurre nel torneo francese. Assieme a, hanno deciso finora di saltare(che fa coppia con Belgrado in ottica pre-ATP Finals) anche l’americano Sebastian Korda, che però ha finito la stagione per intervento chirurgico, il canadese Felix Auger-Aliassime e il cileno Nicolas Jarry. Ha invece ricevuto una wild card Andrey Rublev, dal momento che il russo vuole mettersi al sicuro per Torino.