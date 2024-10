Lanazione.it - Sottopasso di via Ciulli finalmente riaperto: ci sono voluti 14 anni

Leggi tutto 📰 Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Prato, 31 ottobre 2024 – Ci14ma alla fine il tanto atteso giorno della riapertura deldi viaè arrivato. Non solo per la gioia dei residenti di Galciana e narnali, visto che ilferroviario era atteso per agevolare la viabilità delle frazioni, ma anche per una questione simbolica. 14davvero un’enormità per questo piccolo, piccolissimo tunnel rimasto chiuso pera causa della burocrazia dopo la tragedia dell’ottobre 2009, quando tre donne morirono annegate rimanendo intrappolate nella loro auto dopo una bomba d’acqua. All’inaugurazione erano presenti la sindaca Ilaria Bugetti, l’ex sindaco Matteo Biffoni, il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile Simone Faggi, gli assessori Marco Sapia ai Lavori pubblici e Cristina Sanzò alla Mobilità e i rappresentanti dell’Asl Toscana Centro.