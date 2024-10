Lanazione.it - Sciopero trasporti 8 novembre, non ci saranno fasce di garanzia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 – Una data da segnare sul calendario, soprattutto per i pendolari: venerdì 8le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal hanno indetto unonazionale di 24 ore ma attenzione, perché stavolta non cidi. L'assenza didi, hanno sottolineato, è "nelle regole" e prevista "dalla legge" una volta per ogni vertenza (l'ultima in cui si è applicata risale al 2005), quanto alle motivazioni dello- accompagnato da una manifestazione nazionale davanti al Mit -, non c'è solo l'adeguamento economico delle retribuzioni per i 100 mila addetti interessati, ma anche maggiore "sicurezza, sostenibilità e risorse" per il settore. Dovrebbe essere comunque garantito il 30 per cento delle corse giornaliere limitatamente alleorarie dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 15:30.