Quotidiano.net - Quando saranno le elezioni americane: data, giorno e informazioni essenziali

Leggi tutto 📰 Quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ottobre 2024 – Manca meno di una settimana alle sessantesimepresidenziali, di cui al momento sembra impossibile, anche per i sondaggisti più esperti, predire i risultati.2024: previsioni e sondaggi. Chi è favorito? Ecco come interpretare i numerisi votaverranno annunciati i risultati Il voto anticipato Come si contano i voti Il ruolo degli Stati in bilico epaselect epa11693148 Members of the Harrisburg High School Marching Cougars cheer for US Vice President and current Democratic presidential nominee Kamala Harris at a campaign rally in Harrisburg, Pennsylvania, USA, 30 October 2024. With Election Day less than one week away, polls show the presidential race between Harris and Republican nominee Donald Trump is a toss up.