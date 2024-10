Gamerbrain.net - PlayStation Plus: Sony annuncia i Giochi di Novembre per gli abbonati Essentials

Leggi tutto 📰 Gamerbrain.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo iper gliExtra e Premium di Ottobre 2024,hato quali saranno iriscattabili daglia partire da2024, i quali ricordiamo una volta riscattati resteranno vostri per sempre, ed ovviamente sono accessibili anche a tutti gli altri piani in abbonamento.– Gamerbrain.netIdi2024 con l’abbonamentoTra i trein regalo vi è una novità,ta soltanto nella giornata di ieri da Bandai Namco, ci stiamo riferendo ovviamente a Death Note Killer Within, riscattabile GRATIS su PS4 PS5 con l’abbonamento2024.