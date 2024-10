Picchiarono un barman del Country per avere drink gratis: per 3 anni non potranno frequentare locali (Di giovedì 31 ottobre 2024) Avevano prima costretto il barman della discoteca Country a servire drink gratis, minacciandolo pesantemente, e quando questi si era rifiutato di prepararne altri lo avevano violentemente aggredito, lacerandogli un orecchio e facendolo finire in ospedale con una prognosi di 15 giorni. Adesso per Palermotoday.it - Picchiarono un barman del Country per avere drink gratis: per 3 anni non potranno frequentare locali Leggi tutto 📰 Palermotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Avevano prima costretto ildella discotecaa servire, minacciandolo pesantemente, e quando questi si era rifiutato di prepararne altri lo avevano violentemente aggredito, lacerandogli un orecchio e facendolo finire in ospedale con una prognosi di 15 giorni. Adesso per

Vogliono bere senza pagare, il barman si rifiuta e viene pestato al Country: indagati due giovani

(palermotoday.it)

Pretendevano che il barman ... chiarire cosa avesse scatenato il pestaggio e chi fossero gli autori. Secondo quanto ricostruito alcuni giovani, conosciuti dal personale del Country, avrebbero ...

