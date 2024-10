Napoli, funerali e corteo 15enne ucciso (Di giovedì 31 ottobre 2024) 19.00 Si è concluso con un corteo funebre che ha attraversato il quartiere Sanità di Napoli il funerale di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso in una sparatoria tra minori. Nessun esponente delle istituzioni ha partecipato al rito né erano presenti i gonfaloni. "Giovani deponete le armi, abbandonate la logica del sopruso e della prepotenza "ha detto durante l'omelia l'arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia che non ha risparmiato critiche alla politica e a "un mondo adulto che non vede più i suoi figli più giovani e più fragili". Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) 19.00 Si è concluso con unfunebre che ha attraversato il quartiere Sanità diil funerale di Emanuele Tufano, ilin una sparatoria tra minori. Nessun esponente delle istituzioni ha partecipato al rito né erano presenti i gonfaloni. "Giovani deponete le armi, abbandonate la logica del sopruso e della prepotenza "ha detto durante l'omelia l'arcivescovo diMimmo Battaglia che non ha risparmiato critiche alla politica e a "un mondo adulto che non vede più i suoi figli più giovani e più fragili".

A Napoli i funerali di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso in una sparatoria

"Nessuno muore sulla Terra finché vive nel cuore! #ManuVive". È lo striscione esposto sul lato sinistro dell'ingresso della chiesa di Santa Maria alla Sanità, dove oggi ci saranno i funerali di ...

A Napoli i funerali del 15enne ucciso in una sparatoria. Mons. Battaglia: “Ragazzi, deponete le armi”

“Nessuno muore sulla Terra finché vive nel cuore! #ManuVive”. È lo striscione esposto sul lato sinistro dell’ingresso della chiesa di Santa Maria alla Sanità, dove oggi si sono svolti i funerali ...

Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a Napoli: lacrime e palloncini bianchi ai funerali. «Deponete le armi, cambiare si può»

Manu vive». Questo lo striscione esposto all'esterno della Basilica di Santa Maria della Sanità dove si svolgono i funerali di Emanuele Tufano, 15enne ucciso la settimana scorsa in una traversa di ...

A Napoli i funerali del 15enne ucciso, 'Manu vive'

"Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore. Manu vive". Emanuele è stato ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, nel corso di un conflitto a fuoco tra "paranze" di giovanissimi del rione S ...